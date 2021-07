Uno de los juegos que más divide a la comunidad del gaming es Fortnite: mientras que algunos son fanáticos del battle royale de Epic Games, otros simplemente no lo pueden soportar, por alguna razón u otra. Ahora, sabemos de qué lado se encuentra Jose Mourinho, el legendario DT de Roma.

El entrenador portugués, que llegó al equipo este año tras su corto paso por el Tottenham Hotspur, respondió algunas preguntas para la cuenta de Twitter del A. S. Roma. Allí opinó sobre todo tipo de temas, entre ellos música y comida. Cuando se le preguntó sobre Fortnite, Mourinho demostró su disgusto por el juego.

"Es una pesadilla", afirmó de forma seca. Pero pronto sonrió, y explicó la razón detrás de su respuesta. "Los jugadores de fútbol se quedan despiertos toda la noche jugando a esa mierda. ¡Y al otro día tienen que jugar un partido!", se quejó el DT, aunque debe decirse que con un tono de humor.

Parece que su problema no es necesariamente con Fortnite en sí, ya que no mencionó ningún aspecto en particular sobre el juego. Lo que sin dudas no le debe caer muy bien es la falta de disciplina de ciertos futbolistas al jugar toda la noche. Esa es la verdadera "pesadilla" de Mourinho, al parecer.

Habrá que ver cómo le va a Mourinho en su nueva etapa, ahora que dejó bien en claro lo que opina sobre los videojuegos y otras distracciones. Por otro lado, te recordamos que Fortnite tiene varias novedades en camino, desde una serie de conciertos hasta un crossover con The Suicide Squad.