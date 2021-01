Naughty Dog comenzó a contratar desarrolladores para su nuevo juego de PS5

Si hay un estudio que hoy por hoy se puede jactar de estar en la cima del mundo de los videojuegos, ese es Naughty Dog. El estudio más destacado de PlayStation Studios nos entregó en el 2020 una obra de arte con el lanzamiento de The Last of Us Part 2, que ganó más de 200 premios al juego del año, de diferentes fuentes e idiomas. Sin embargo, en el estudio no se toman ningún descanso, ni con estos logros.

Por el contrario, un nuevo reporte indica que en Naughty Dog ya comenzaron la búsqueda de nuevo personal para desarrollar su próximo juego, el cual tendrá la ardua tarea de igualar/superar lo que nos transmitió TLOU2.

Y es que, luego del lanzamiento de la secuela de Joel y Ellie, Neil Druckmann se convirtió en uno de los presidentes del estudio, y tanto Christian Gyrling (co-director de programación) y Alison Mori (directora de operaciones) ahora son vicepresidentes de Naughty Dog. Esto deja un tanto desbalanceada la compañía, ya que aunque sigan con sus primeros trabajos, también tienen que enfocarse en sus nuevos roles. Es por eso que lanzaron una oferta de trabajo bastante grande por redes sociales.

Seeking a new role in 2021? Naughty Dog is hiring! We're looking for talented #gamedevs across multiple disciplines.



Visit https://t.co/UNWa0wCrJU to apply! ��#gamejobs pic.twitter.com/gWylm99RsG — Naughty Dog Jobs (@NaughtyDogJobs) January 14, 2021

Como podemos ver en el tweet publicado por la compañía, se necesita personal en los rubros de animación, arte, diseño de juego, editorial, desarollo de software, producción, programación, probadores de calidad e interfaz, por lo que hay varios roles que llenar.

Los requisitos para cada puesto pueden ser vistos en la página de Naughty Dog, donde también se pueden dejar las postulaciones. Por el momento no hay nada oficial sobre el nuevo proyecto en el que trabajará el estudio, The Last of Us Part 3 parece muy lejano, Uncharted parece una saga terminada, y esto nos abre la puerta a la posibilidad de que Sony le haya entregado al estudio una nueva IP, pero tendremos que esperar para saber si es así.

