Naughty Dog revela detalles claves sobre la jugabilidad de The Last of Us Part 2

El pasado miércoles Sony comenzó con su miniserie de episodios basada en revelar detalles de su nuevo juego exclusivo, The Last of Us Part 2, de cara a su lanzamiento en PlayStation 4 el próximo 19 de junio. En esta ocasión, los desarrolladores de Naughty Dog hablaron sobre la jugabilidad del título.

Como explicaron, la idea principar será meter de lleno al jugador en el mundo de The Last of Us Part 2, pero más que nada en los zapatos de Ellie, y poder experimentar y sentir todo lo que vive en el juego, como si fueras tú mismo.

"Queremos hacerte sentir lo difíciles que son las decisiones que tiene que tomar en este mundo hostil", reveló Halley Gross, Líder del equipo narrativo de TLOU2. Por lo que enfrentar amenazas y tomar estas duras y difíciles decisiones serán dos puntos claves. Es más, cada decisión no sólo impactará en lo inmediato, sino que modificará por completo tu experiencia a largo plazo en el juego.

TLOU2 te hará tomar sentido de la supervivencia al máximo, y reflexionar sobre cómo utilizar cada objeto, arma o lo que sea que te encuentres, ésto implica que cada vez que juegues el título podrás tomar diferentes decisiones y experimentarlo de maneras distinta. La fabricación de objetos será clave, tanto para curarte como para atacar a varios enemigos a la vez, por lo que en cada lugar que ingreses tendrás que abrir cada puerta o cajón que veas y recoger todo lo que puedas.

En cuanto a la jugabilidad del personaje, Ellie es más pequeña y ágil que Joel, por lo que sentirás que no eres la persona más fuerte en cada enfrentamiento, pero tendrás cómo lograr enfrentarse a todos estos enemigos más fuertes y grandes que tú. A diferencia del primer TLOU, con Ellie podrás saltar, algo que no estaba disponible previamente, y no será sólo trepar, sino saltar entre diferentes sectores en los mapas algo más verticales, para darte algún tipo de ventaja para aprovechar.

Opuestamente, también podrás arrastrarte, no sólo por la vegetación, sino debajo de objetos como un camión, pero la IA tiene inteligencia, por lo que no estarás seguro por siempre escondiéndote. Eventualmente, buscarán debajo de las cosas y te encontrarán. En las peleas, escapar es casi siempre una opción, pero ahora puedes esquivar golpes y ataques por lo que podrás elegir tus peleas, aunque en ocasiones la amenaza será demasiado grande y deberás escapar.

Sony lanzará un nuevo video revelando nuevos detalles de TLOU2 el próximo miércoles, y consecutivamente cada miércoles hasta el lanzamiento del juego en PlayStation 4 el 19 de junio.

Lee También