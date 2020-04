Naughty Dog revela imágenes inéditas de The Last of Us Part 2

El tema más caliente en el mundo de los videojuegos en las últimas 24hs ha sido el anuncio por parte de Sony y Naughty Dog del retraso "hasta nuevo aviso" del juego más esperado del año, The Last of Us Part 2. Esto, como explicaron, se debe a la situación mundial, que les impide distribuir el juego como esperaban. Sin embargo, dejaron un pequeño consuelo para los fanáticos.

En la página oficial del videojuego que se esperaba que saliera el próximo mes, algunos usuarios descubrieron nuevas imágenes oficiales del juego, se trata de imágenes inéditas, ya que Naughty Dog no las había presentado previamente en ninguna publicación.

Las imágenes muestran diferentes momentos de lo que será el juego y también algunos recuerdos históricos, destacando a Joel, Ellie y el regreso de Tommy, al igual que presenta algunos personajes desconocidos en la serie hasta el momento.

More The Last Of Us 2 screenshots (2/2)



More:https://t.co/WqVxwM22d0 pic.twitter.com/L1pmjlvSBS — Nibel (@Nibellion) April 2, 2020

Las imágenes, sumamente detalladas y cuidadas hasta el más mínimo detalle, fueron capturadas directamente del juego. Por lo que se ve, todo hace indicar que el proyecto de The Last of Us Part 2 está completamente finalizado y listo para ser lanzado, pero la pandemia que atraviesa el mundo también impactó en las fechas previstas.

Sin fecha para el lanzamiento, los analistas confían que una vez se atraviese la pandemia, The Last of Us Part 2 finalmente llegará a PlayStation 4, por lo que pensar en un lanzamiento a mediados o tercer cuarto del 2020 no suena descabellado.

