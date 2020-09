Neil Druckmann asegura que "valdrá la pena la espera" para el multijugador de TLOU2

The Last of Us 2 es uno de los juegos que definirá para siempre la generación de la PlayStation 4, como uno de los juegos más destacados jamás lanzados para la consola de Sony. Sin embargo, su desarrollo todavía no está terminado, y es que, como sabemos desde hace mucho tiempo, tendrá un masivo modo multijugador que todavía no fue lanzado.

Este sábado se llevó a cabo lo que se conoce como el "The Last of Us Day", y que se celebra desde hace años para conmemorar la fecha en la que el "Outbreak" tuvo lugar en 2013 en el juego original, momento que ha dado forma y lugar a todo lo que se cuenta posteriormente en la franquicia. En dicho día se hicieron presentes muchas personalidades, pero lo más destacado llegó por parte de Neil Druckmann.

Y es que el director de ambas entregas y una de las cabezas del estudio Naughty Dog nos dejó un interesante comentario, dándonos a entender que todavía no vimos lo mejor de The Last of Us Part 2, su más reciente juego:

"¡Gracias a todos los fantásticos fanáticos por un increíble #TheLastOfUsDay! Su positividad y amor es increíble e inspirador. Oh y sobre esa otra cosa... sean pacientes. Valdrá la pena".

Thank you to all the wonderful fans for an incredible #TheLastofUsDay ! Your positivity and love is incredibly inspiring. Oh... and about that other thing... be patient. It’ll be worth it. ❤️ — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) September 27, 2020

El comentario de Druckmann en su cuenta de Twitter nos demuestra que esta historia no se ha acabado, más allá de que en el futuro se lance un nuevo juego o no sobre The Last of Us, todavía nos queda conocer cómo será este intrigante y tan anticipado modo multijugador basado en la saga.

