Nemesis no podrá ingresar a las Salas Seguras en el Resident Evil 3, confirma Capcom

La semana pasada surgieron rumores de que Nemesis iba a poder ingresar a todas las habitaciones del Resident Evil 3, sin importar si estas eran salas seguras o no, pero eso quedó descartado por parte de Capcom, que aseguró que sí habrá lugar para descansar del implacable monstruo.

Nemesis, uno de los jefes más reconocidos de la historia de los videojuegos, persigue a los jugadores durante toda la historia de Resident Evil 3 con un único objetivo: matarlo. Durante su persecusión, Nemesis utiliza diferentes tipos de armamentos, municiones y demás objetos, por si su mera presencia y tamaño no fueran suficientes.

Con la confirmación de que no podrá ingresar a las salas seguras, algo que Capcom confirmó en su más reciente entrevista en Official Xbox Magazine, los jugadores pueden sentirse algo más seguros, aunque no tanto. Esto se debe a que previamente todas las salas con máquinas de escribir para guardar el juego eran consideradas salas seguras, pero esto no sucederá en el Resident Evil 3 Remake, donde sólo algunas de ellas lo son.

La única manera de diferenciar entonces las salas seguras es con la música del juego, que cambia al ingresar en ellas, dando a entender a los jugadores que estan fuera de peligro por el momento.

Resident Evil 3 Remake será lanzado este 3 de abril para PlayStation 4, Xbox One y PC y este tip puede ser bastante útil para los jugadores que esten cara a cara con Nemesis por primera vez.

Lee También