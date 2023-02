Ya llegamos al fin de semana y es un gran momento para ponerse al día con todos los juegos espectaculares que han estado saliendo. Los jugadors de PlayStation puden aprovechar las nuevas Ofertas de Fin de Semana en PS Store, que ya están disponibles y vale la pena revisar.

Tanto juegos indie como triple-A, y tanto de PS4 como de PS5, forman parte de estos descuentos, que están disponibles desde ahora hasta el próximo lunes 20 de febrero. A continuación repasamos los títulos más destacados.

Ofertas de Fin de Semana de PS Store - Los mejores descuentos

• Metal Gear Solid V: The Definitive Experience: 80% de descuento

• Cuphead: 30% de descuento

• ARK: Survival Evolved: 75% de descuento

• Firewatch: 65% de descuento

• Superhot: Mind Control Delete: 60% de descuento

• Castlevania Anniversary Collection: 90% de descuento

• Subnautica: Below Zero: 60% de descuento

• Dragon Ball Fighterz - Ultimate Edition: 85% de descuento