PS5 vs Xbox Series X ¿Qué consola es mejor hasta el momento?

Tanto Sony como Microsoft han revelado grandes novedades técnicas sobre la PlayStation 5 y Xbox Series X, consolas de la tan esperada nueva generación que llegarán a finales de año.

Aprovechando esto, hemos hecho una comparación entre las especificaciones presentadas por las dos grandes compañías y vemos qué consola es mejor en cada apartado:

PS5 Vs Xbox Series X – CPU

PS5 CPU: No hay mucho que hablar aquí. Luego de la revelación de Sony de los componentes de la consola sabemos que contará con un núcleo Zen 2, con 16 thread de AMD's Ryzen a 3.5GHz, por lo que si vemos especificaciones como tales, el CPU de Xbox Series X es superior.

Xbox Series X CPU: La Xbox Series X tiene un núcleo similar, pero la velocidad es de 3.6GHz, y se puede incrementar a 3.8GHz. Esto permite a los desarrolladores de juegos elegir un tipo de rendimiento dependiendo de sus prioridades. Debido a ésto tiene una libertad mayor para desarrollar un juego.

Ganador: Xbox Series X

PS5 Vs Xbox Series X – GPU & Efectos visuales

PS5 GPU & Efectos Visuales: La PS5 será capaz de correr gráficos increíbles en 8K de resolución, y también de transmitir efectos como Ray Tracing en alta resolución, gracias a su tecnología AMD Navi y los 10.28 Teraflops de GPU, con 36 CUs de 2.23 GHz.

Sin embargo, no es lo único que una consola de nueva generación debe tener en su enfoque, ya que hay otras innovaciones de hardware capaces de cambiar el libreto por completo.

Xbox Series X GPU & Efectos Visuales: Por su parte, las especificaciones de la consola de Microsoft le permitirán correr gráficos 4K y visuales de 60/120 cuadros por segundo, basados en el Raytracing en tiempo real. Además, contiene un procesador gráfico personalizado con una impresionante cantidad de sombras y CU.

Ganador: Xbox Series X

Ambas consolas cuentan con una memoria de 16GB of GDDR6, la cual es óptima para la nueva generación de consolas y es personalizada tanto por Sony como por Microsoft para sacarle el mayor rendmiento gráfico. Aún así, ambas están bastante igualadas.

Ganador: Empate

PS5 Vs Xbox Series X - Almacenamiento

PS5 Almacenamiento: La SSD personalizada de PlayStation 5 cuenta con 825GB de almacenamiento. Adicionalmente, la SSD en la PS5 tiene el doble de velocidad que la se encuentra en la Xbox Series X. Por otra parte, esta SSD aumenta masivamente la velocidad de instalación de nuevos parches y los tiempos de carga.

Xbox Series X Almacenamiento: También contará con una SSD de alta velocidad, que reducirá por completo los tiempos de carga. En el caso de la de Xbox es de 1TB pero claro, la de Sony contará con ciertas ventajas que Microsoft no presentó en su consola.

Ganador: PS5

PS5 Vs Xbox Series X – Retrocompatibilidad

PS5 Retrocompatibilidad: Finalmente Sony corrigió uno de sus grandes errores. La PlayStation 5 tendrá retrocompatibilidad pero claro, sólo con la PS4. Aún así, se confirmó que los 100 juegos más jugados de la consola actual se podrán usar en la de nueva generación y mantener los estados guardados. Además, se espera que más de 4000 juegos de PS4 lleguen a PS5. Pero no lo harán los de PS3, PS2 o PlayStation.

Xbox Series X Retrocompatibilidad: Claro, en Microsoft lo tienen todo mucho más claro. La Xbox One ya permitía retrocompatiblidad y la nueva consola no se quedará atrás.La Xbox Series X tendrá retrocompatiblidad completa y los juegos se aprovecharán de los nuevos hardwares para tener tiempos de carga más rápidos y mayor cantidad de cuadros por segundo, gracias a las limitaciones ampliadas de la nueva consola. Aquí no hay dudas

Ganador: Xbox Series X

PS5 Vs Xbox Series X - Mando

PS5 Mando: Gatillos adaptables, respuesta háptica y un sonido mejorado para el micrófono son las principales mejoras de Sony con su DualShock 5 y es justo lo que los jugadores pedían.

Xbox Series X Mando: Por parte de Microsoft no hay mucho que conozcamos sobre su mando. En teoría, mejorarían el mando con una conexión inalámbrica que mejorará los tiempso de respuesta y que va de la mano con la conexión HDMI 2.1 de la televisión.

Ganador: PS5 (por el momento)

PS5 Vs Xbox Series X – Precio

Aquí no podemos analizar nada por el momento, ni si un precio es menor que el otro o si de acuerdo a los componentes, la relacion precio-calidad es mejor en una consola u otra. Esto se debe a que tanto Sony como Microsoft no han hecho ninguna mención en este apartado. Lo mismo sucede con la fecha de lanzamiento de las consolas. Ambas saldrá en vacaciones de 2020, pero con fecha exacta a confirmar.

Ganador: Desconocido

PS5 Vs Xbox Series X – Juegos

PS5 Juegos: Tal y como sucedió en PS4, se espera que los exclusivos de más alto nivel e importancia provengan de los estudios de Sony. God of War, Marvel's Spider-Man fueron una prueba de ello en la generación pasada y, por el momento, no vemos que vaya a cambiar.

Xbox Series X Games: Si bien cuenta con Halo Infinite como juego de lanzamiento, y varios nuevos estudios, este apartado no parece ir del todo bien en cuanto a exclusivos se refiere para Microsoft.

Ganador: PS5

En resumen, muchas de las especificaciones técnicas son mejores en Xbox Series X, demostrando Microsoft nuevamente su poder y capacidad. Sin embargo, en el tacto con los gamers tiene una ventaja Sony. Los juegos al fin y al cabo terminan inclinando la balanza, junto con cosas como el precio, del cual aún no sabemos mucho.

Por el momento no hay un claro ganador pero, si las ventajas técnicas de Xbox no son avasallantes, los juegos son los que terminarán inclinando la balanza, como ya sucedió en la actual generación.

Lee También