PlayStation busca lanzar juegos para móviles de sus sagas más conocidas

A pesar de que Sony ha apostado siempre a los exclusivos en PlayStation, hemos visto cómo últimamente ampliaba su terreno llevando ciertos títulos como Horizon: Zero Dawn y Days Gone a PC. Esta no sería el fin de su expansión, ya que al parecer la empresa busca llevar sus franquicias al mercado de juegos para móviles.

Esto lo sabemos gracias a una nueva oferta de trabajo publicada por la empresa japonesa, que busca un "Head of Mobile", o "jefe de la división de móviles". Intentan dar con alguien que tenga experiencia en el rubro, y pueda liderar la estrategia de desarrollo de títulos para celulares durante los próximos 3 a 5 años.

La descripción del trabajo menciona que PlayStation planea llevar algunas de sus franquicias más populares a este medio. Económicamente tiene sentido, debido a que la industria del gaming móvil es cada vez más lucrativa. Sin embargo, queda ver cómo reaccionarán los fans de sagas como God of War y Uncharted al anunciarse entregas para celulares.

Hace poco un reporte nos daba más información sobre la nueva estrategia de PlayStation, que parece consistir en lanzar superproducciones y no preocuparse por juegos más pequeños. Es por eso que le dieron luz verde a un nuevo Uncharted, mientras que rechazaron la idea de Days Gone 2.

