Sony cancela Days Gone 2 a pesar del éxito del primer juego

Este 2021 es un año de transición para Sony y de ver en cual de sus reconocidas franquicias enfocarse de cara al futuro y la PlayStation 5. Y parece que Days Gone no está dentro de ellas, ya que los últimos reportes indican que no habrá secuela.

Así como mencionamos, Days Gone 2 no sucederá, esto a pesar de que el primer juego fue "exitoso", al menos monetariamente. Y si bien no se convirtió en un antes y después como títulos del estilo The Last of Us, Uncharted o Ghost of Tsushima, sí le dio réditos a Sony.

Also: according to Schreier's Bloomberg piece, Days Gone - despite being profitable - will not receive a sequel, possibly due to production issues and the critical reception pic.twitter.com/xbE1qepqJ2 — Nibel (@Nibellion) April 9, 2021

No obstante, y según indican en el último reporte del portal norteamericano Bloomberg, Sony ha decidido dar de baja Days Gone 2, debido a la longitud del ciclo de desarrollo del juego original, y el hecho de que el primer juego no se convirtió en un juego de época.

El equipo a cargo del desarrollo del juego original fue partido, con parte asignado a ayudar a Naughty Dog en el desarrollo del juego multijugador de The Last of Us, y la otra parte en un nuevo juego de la franquicia Uncharted.

En el mismo reporte se hace referencia al desarrollo del nuevo título de Uncharted, uno de los múltiples proyectos de Sony y Naughty Dog, así como el remake de The Last of Us original para PlayStation 5.

