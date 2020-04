Quadrakill de Faker y T1 vuelve al triunfo en la LCK de League of Legends

2020.04.15 MVP of the Day by T1



T1이 선정한 이번 정규시즌 마지막 MVP는?

이번 시즌 팀을 이끌어온 주장, @faker 이상혁 선수입니다!



Our MVP of the Day, and the last for this Spring's Regular Season goes to the Team Captain, FAKER!#T1WIN #T1Fighting pic.twitter.com/tDUwwPStru