Red Dead Online trae periódicamente una actualización con diversos agregados y novedades, y esta vez tienen una temática especial. Hablamos por supuesto de Haloween, ya que todo lo nuevo de esta semana viene con una dosis de sustos y una atmósfera de terror.

Se agrega un nuevo modo, Dead of Night, a la serie de modos temporales All Hallows' Call to Arms. Este consiste en que cuatro equipos deben competir por asesinatos en una pelea contra una horda eterna de enemigos.

Al completar este modo, recibirás como recompensa una Carta de Habilidad que elijas. Durante esta semana, proteger los fuertes de Armadillo, Butcher Creek, Shady Belle, y Bolger Glade en estos modos te traerá el doble de RDO$, Oro, y XP.

Se incluye como cosmético una nueva máscara que se puede conseguir en estos modos. Además, al visitar la tienda de Madam Nazar podrás conseguir por tiempo limitado algunas nuevas máscaras. Finalmente, se puede comprar desde el 28 de octubre el Pase de Halloween 2.

La nueva actualización de Red Dead Online ya está disponible para descargar, y es solo la última en una serie de parches que han llegado al juego. Te recordamos que Rockstar también tiene otros proyectos en camino, entre ellos la tan esperada trilogía remasterizada de GTA.