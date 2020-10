¡Qué locura! Gamer de 65 años completa Red Dead Redemption 2 más de 30 veces

Red Dead Redemption 2 es reconocido como uno de los mejores juegos creados de todos los tiempos, aclamado por la crítica y fanáticos por igual, y claro, con semejante trabajo de desarrollo por parte de Rockstar Games, el juego atrapó a gamers de todas las edades.

Incluso a un abuelo de 65 años, cuya historia fue compartida por su nieto en Reddit, donde explica que el hombre se pasa horas y horas jugado el modo historia del RDR2, siguiendo todos los sucesos que le toca vivir a Arthur Morgan, y que al día de hoy ha completado el modo más de 30 veces.

Eso sí, no le gusta el Red Dead Online ni ningún otro juego, por lo que sólo juega el modo historia de un sólo jugador de Red Dead Redemption 2, aunque su nieto quiera enseñarle el primer Red Dead Redemption, algo que no podrá hacer hasta que Rockstar no lance una remasterización de dicho juego.

Pero la historia no termina allí, ya que viendo la historia en Reddit, otra abuela de 58 años asegura que también está jugando el clásico instantáneo de Rockstar, y que también jugó la primera entrega de la saga pero que sólo completó su historia una vez.

La realidad es que varios años atrás, los Westerns fueron estelares en la televisión y series, y claro, sus espectadores hoy tienen entre 70 y 50 años, y con juegos como Red Dead Redemption pueden recordar aquellas épocas de sus series favoritas de televisión.

