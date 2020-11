GTA V supera los 135 millones de juegos vendidos ¡Se acerca a Minecraft!

Take-Two Interactive nos acaba de entregar un nuevo informe de ganancias, con un reporte de los números de ventas de sus principales juegos, como lo son Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 y el resto de sus juegos, como NBA 2K21, The Outer Worlds y Mafia Trilogy.

Los dos títulos de Rockstar alcanzaron nuevos récords en ventas. GTA V se mantiene como el segundo más vendido en la historia, y desde su lanzamiento en 2013 al día de hoy ha vendido ya 135 millones de unidades, dejando la tabla de los cinco juegos más vendidos con los siguientes números:

• Minecraft >>> 200 millones

• GTA V >>> 135 millones

• Tetris >>> 100 millones

• Wii Sports >>> 82,9 millones

• PUBG >>> 70 millones

Lógicamente esta lista no muestra juegos gratuitos como League of Legends o Fortnite, pero el lugar que ocupa GTA V es más que destacable. Por su parte, Red Dead Redemption 2 llegó a 34 millones de unidades vendidas, desde su lanzamiento 2 años atrás. El número tal vez no es lo que en Rockstar esperaba, pero ya duplicó las 15 millones de ventas del primer juego de la franquicia.

Como mencionamos, otros juegos de Take-Two Interactive también fueron destacados en este informe, y son los siguientes:

• NBA 2K21 >>> 5 millones

• The Outer Worlds >>> 3 millones

• Mafia Trilogy >>> 2 millones

• PBA Tour 2K21 >>> 1 miilon

El informe financiero también nos deja con un crecimiento en los números con respecto al primer informe de este año, aunque marca una caída con respecto al 2019, pero desde Take-Two lo atribuyen a la pandemia y el COVID-19, mientras que tienen altas expectativas para el 2021.

Lee También