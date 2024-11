Verlo jugar para muchos es un placer, por eso termina siendo una noticia negativa que solo se imagine salir con dirección a otro lado. Universitario de Deportes debe tomar con pinzas este tipo de situaciones. Donde el cuadro merengue encuentra un reemplazo, o lo compense para que se mantenga en la institución un tiempo más. Aunque conociendo su personalidad, esto último podría tocarse como algo imposible en líneas generales. Te contamos de quién se trata, y que es lo que dijo.

¿Qué futbolista se iría de Universitario de Deportes?

Rodrigo Ureña habló en su país con ADN Radio , y confesó que su buen momento no es ignorado por nadie, por eso, está atento a lo que sucede en su entorno. Ante cualquier chance de emigrar: “Me han hablado los equipos grandes, me han buscado, constantemente me están llamando, equipos donde jugué. Dentro de todo en el fútbol chileno me fue bien y obviamente si en algún momento se me da la posibilidad de volver, lo voy a hacer, pero hoy no sé si sea lo mejor para mí volver”.

¿Rodrigo Ureña podría jugar en la Selección Chilena?

Muchos piensan que es un jugador al que la Liga 1 en Perú le queda corta, y su rendimiento es muy alto. Pero jamás lo han llamado de su país para jugar en el combinado patrio. Sin embargo, acá Rodrigo Ureña revela que sí lo han contactado, pero no se dio ese último paso, pero está siendo visto de cerca: “Llegó la carta de reservación, varias veces ha pasado. Obviamente, se palpita el Clásico del Pacífico, tengo siete compañeros que están en la nómina peruana, entonces ellos me hablan, me preguntan y uno da sus referencias”.

Es más, el Pitbull como se le conoce en Universitario de Deportes, mencionó que su crecimiento en el fútbol internacional, lo ha hecho mejor profesional temporada a temporada. Siendo al día de hoy, un jugador que puede vestir tranquilamente los colores de la Selección Chilena, en caso se presente la oportunidad: “Estoy preparado, tengo mucha experiencia. He jugado ocho Libertadores, tengo ocho títulos en mi carrera, la verdad es que vengo compitiendo a nivel internacional y eso te da otro roce”.

Rodrigo Ureña una de las figurasen Universitario. (Foto: Prensa “U”).

¿Qué piensa sobre Ricardo Gareca en la Selección Chilena?

Finalmente, se animó a comentar lo que conoce de Ricardo Gareca, actual seleccionador de La Roja. A quien lo tiene estudiado por su paso en la Selección Peruana, donde hizo soñar a todo un país, con resultados gigantescos en tan poco tiempo: “Él cuando llega acá a Perú, no le estaba yendo bien, pero se pudo reponer a la situación, pudo meter a Perú en un Mundial. Es parte de un proceso como chilenos estamos viviendo un proceso, una nueva era, donde tiene que haber conocimiento de los jugadores”.