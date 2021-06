Registran el dominio "Ghost Of Ikishima", la supuesta expansión de Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima fue para muchos el mejor juego del 2020, aunque la mayoría se decantó por darle este galardón a The Last of Us Part 2. Aún así, el juego de Sucker Punch Productions se ubica en el podio de lo mejor del año pasado, y los rumores sobre su expansión se acrecientan cada vez más.

Según se ha comentado en las redes, este DLC de Ghost of Tsushima llegaría bajo el nombre Ghost of Ikishima, y los desarrolladores podrían presentarlo en el próximo evento de PlayStation. Sin embargo, lo que comenzó como un rumor ha tomado más fuerza en las últimas horas, ya que el dominio "Ghost of Ikishima" se ha registrado en Internet.

Además, este dominio redirige directamente a la página oficial de PlayStation, lo cual sería un vínculo importante entre la rumoreada expansión y la plataforma donde el juego es exclusivo. Sin embargo, hay un detalle importante a tener en cuenta: las redirecciones pueden ser hechas por cualquiera, y puede que Sony no haya sido quien registre el dominio y haga la redirección.

Por lo pronto, habrá que esperar a una revelación oficial de esta expansión para Ghost of Tsushima, la cual se espera que sea revelada este mes de julio, ya que a mediados del mes, el juego original cumplirá su primer año desde el lanzamiento en exclusiva para PlayStation 4.

