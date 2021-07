Remasterizan el trailer de Need for Speed Underground 2 y los fanáticos enloquecen

De más está decir que la franquicia Need for Speed dominó la categoría de juegos de autos y carreras callejeras durante los 2000's, pero Electronic Arts falló en llevar la emoción de los juegos lanzados en esa década a lo largo de estos últimos diez años. Sin embargo, parece que tiene la posibilidad de hacerla resurgir con los ya clásicos remakes.

La nostalgia es un punto bastante explotable en el mundo de los videojuegos y hemos visto como muchas compañías han hecho remasterizaciones de sus juegos clásicos con gran éxito, con Capcom con los Resident Evil o la propia EA con Mass Effect. Y luego de ver lo que un grupo de fanáticos pudo hacer con el trailer original de Need For Speed Underground 2, no podemos esperar por un remake oficial del juego.

Mass Effect Legendary Edition es el remaster más reciente de Electronic Arts

Y es que los amantes de la franquicia Need for Speed enloquecieron al ver cómo luciría el juego en la nueva generación, con el clásico video y una versión remix de Riders on the Storm sonando de fondo en el que muchos consideran como el mejor juego de la saga.

Video: Remake del trailer de Need for Speed Underground 2

Veremos si Electronic Arts tiene en sus planes lanzar un remake de este juego; recordemos que hace poco llegó el remake de Need for Speed: Hot Pursuit, aunque no logró un resultado demasiado destacado en términos de ventas. Por lo pronto, EA tiene una gran oportunidad de sorprendernos en el EA Play Live que llevará a cabo el próximo 22 de julio, donde anunciará nuevos juegos.

