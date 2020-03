Reportan que Mortal Kombat 11: Edición Completa sería lanzado muy pronto

Netherrealm nos presentaría su nueva actualización en Mortal Kombat con la edición completa de su juego actual, Mortal Kombat 11. Luego del lanzamiento de Spawn, el más reciente Kombatiente en llegar al violento juego de peleas de Warner Bros., la compañía tendría decidido el lanzamiento de la Komplete Edition.

Estos rumores surgen de una filtración en Steam Database, donde hace 23 horas actualizaron el juego "Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection", un juego que incluiría todos los personajes que llegaron al título mediante DLC hasta el momento.

Hablamos de personajes clásicos de la franquicia, como Shang Tsung, Nightwolf y Sindel, junto a otros añadidos, como el mencionado Spawn, Terminator T-800 y el Joker. En la Aftermath Kollection también llegaría el resto del contenido descargable que fue añadido al juego en estos meses.

Esto no es nada nuevo en la manera de manejarse de Netherrealm, ya que lo ha hecho con títulos pasados de Mortal Kombat, así que es una cuestión de tiempo para el anuncio. Eso sí, en caso de que la versión completa salga en las próximas semanas, dudamos que no sean presentados nuevos personajes en el futuro, así que no sería una versión completa del todo ¿o sí?

