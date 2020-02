Reportan que The Last of Us 2 tendrá escenas de desnudos y contenido sexual

Recientemente se ha confirmado por parte de Entertainment Software Rating Board (ESRB), la clasificación del tan esperado juego para PlayStation 4, The Last of Us: Part 2, y nos encontramos con la noticia de que el juego tendrá escenas de desnudos y contenido sexual.

Esta será la primera vez para Naughty Dog desarrollando un juego con este contenido en él, ya que el estudio hasta el momento había ido por otros caminos bastante diferentes, pero parece que la historia en la continuación de The Last of Us lo ameritaba.

Por supuesto, quedará ver cómo será esto aplicado en el juego, ya que a pesar de que en el primer título hubo referencias al sexo o a la sexualidad, en esta ocasión habrá representaciones no explicitas de comportamiento sexual, incluyendo posible desnudez parcial, como indica el término de "contenido sexual".

The Last of Us: Part 2 tiene lugar cinco años después de los eventos del primer juego, en esta ocasión con Ellie como protagonista, ya a sus 19 años. Aún así, se confirmó que Joel también estará en esta secuela, con un papel importante.

El videojuego será lanzado para PlayStation 4 de manera exclusiva el próximo 29 de mayo, luego de que su fecha inicial de lanzamiento, pactada para febrero, fuera retrasada.

