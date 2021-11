Song of Nunu: A League of Legends Story te llevará a explorar el "idílico pero traicionero mundo de Freljord" con Nunu y su mejor amigo, Willump.

Riot Games anuncia Song of Nunu: A League of Legends Story

El mundo de League of Legends se destaca por lo diverso que es, con todas sus regiones y culturas siendo muy distintas entre sí. Riot Games cada vez lo explora más, y ahora irá más profundo con Song of Nunu: A League of Legends Story.

La compañía anunció el título hoy, que será publicado bajo la marca Riot Forge y desarrollado por Tequila Works. Será un juego single-player de aventura, que "invite a los jugadores viejos a nuevos a experimentar el universo de LoL desde una perspectiva nueva".

"Aventúrate en el idílico pero traicionero mundo de Freljord con Nunu, un niño cuya misión es encontrar a su madre perdida", lee la descripción oficial. "Descubre los secretos, mitos, y leyendas enterradas en la tundra congelada junto a tu mejor amigo, un sabio y juguetón yeti llamado Willump".

Tendrá elementos de puzles, además de que deberás explorar un "extraordinario mundo" lleno de magia, y experimentar una "historia emotiva". Cabe destacar que el único otro personaje de LoL que se confirmó como aparición en el juego es Lissandra.

¿Cuándo sale Song of Nunu: A League of Legends Story y en qué plataformas?

Song of Nunu: A League of Legends Story sale en 2022 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, y PC a través de Steam, Epic Games Store, y GOG. Si quieres algo para alivianar la espera, Riot lanzó hoy Ruined King, también basado en su popular MOBA.