Riot Games anuncia torneos internacionales presenciales para TFT y Wild Rift

Estamos apenas a un día del comienzo del Mid-Season Invitational, el primer torneo competitivo presencial desarrollado por Riot Games en este 2021. Éste se llevará a cabo en Islandia con los mejores equipos de League of Legends del mundo y es sólo el principio de lo que tienen planeado para este año.

Y es que desde Riot nos dieron un anticipo de lo que vendrá en este año con respecto a los torneos presenciales que habrá en sus diferentes videojuegos. Como mencionamos, el MSI 2021 será sólo el principio, ya que el VALORANT Masters comenzará apenas finalice el torneo de League of Legends en la misma ubicación.

Además, se revelaron los primeros torneos presenciales para Teamfight Tactics, y el comienzo de los torneos de League of Legends: Wild Rift el MOBA basado en League of Legends pero para dispositivos móviles que si bien todavía está en Beta Abierta, pronto llegará en su versión final.

Los torneos anunciados por Riot Games fueron los siguientes:

• Mid-Season Invitational 2021 (League of Legends) >>> 6 de mayo

• VALORANT Masters Series 2 Reykjavik (VALORANT) >>> 21 de mayo

• VALORANT Masters Series 3 Berlin (VALORANT) >>> 9 de septiembre

• LoR World Championship (Legends of Runeterra) >>> septiembre

• TFT Championship China (Teamfight Tactics) >>> octubre

• Worlds 2021 (League of Legends) >>> octubre/noviembre

• Wild Rift Global Esports Events (League of Legends: Wild Rift) >>> último cuarto del año

Además, HyperX fue anunciado como socio global de Riot Games para los torneos de VALORANT Masters, de cara a lo que queda del año. Es cierto que aún hay fechas por definir y anunciar, pero desde Riot demuestran estar dándole mucha importancia a los Esports en todas sus facetas y los fanáticos lo agradecen.

