Riot actualiza el estado de Wild Rift, el League of Legends para móviles

Con el inminente lanzamiento de TFT Mobile, los amantes de League of Legends se esperanzaron al ver resurgir la actividad en las cuentas de Wild Rift, la versión para móviles del MOBA en la cual Riot confirmó en octubre pasado estar trabajando.

Sin embargo, la actualización de estado de marzo del juego sirvió para confirmar una cosa: su desarrollo aún está en pañales y el lanzamiento del juego no es una posibilidad cercana. Brian Feeney, también conocido como Riot FeralPony es el jefe de diseño del proyecto y fue el encargado de compartir las más recientes novedades sobre Wild Rift.

"Actualmente nos encontramos en la fase de diseño de campeones", explicó Feeney al comenzar el video, lo cual sirvió para entender lo mucho que falta para que el proyecto vea la luz oficialmente. También pudimos ver algunos cambios en las habilidades que asegurán a que se puedan utilizar mejor en móviles y consolas.

Posteriormente pasó al tema más importante: cuándo sale el juego. Y ese fue el momento donde los corazones de los Invocadores se rompieron:"Todavía necesitamos algo más de tiempo antes de pasar a la próxima ronda de pruebas y por favor no descarguen nada no oficial, todavía no hemos publicado nada", explicó Feeney.

Todavía seguimos trabajando duro en Wild Rift, así que no esperéis grandes novedades hasta dentro de un tiempo. Tampoco os descarguéis nada que no sea oficial, ¡todavía no hemos publicado nada! Volveremos más adelante con novedades sobre nuestro progreso. — League of Legends: Wild Rift (@wildriftES) March 18, 2020

Feeney cerró comentando que no deben esperar novedades pronto, pero que más adelante este año se realizará un nuevo video para actualizar el desarrollo del juego.

Falta bastante para el lanzamiento de Wild Rift, por lo que todo hace pensar que Legends of Runeterra hará su aparición en móviles antes que el MOBA, y por supuesto, este jueves hará su llegada Riot a los dispositivos móviles con TFT Mobile.

