Ganó miles de dólares en GameStop y dona varias Nintendo Switch a un hospital infantil

El tema principal en el mundo financiero y posiblemente también en el gamer durante la semana pasada fue la suba de las acciones de algunas compañías en decadencia durante mucho tiempo. GameStop fue la principal empresa elegida por un grupo de personas muy despiertas e inteligentes como para dar vuelta Wall Street, poner a las principales financieras patas para arriba y ganar muchos miles de dólares.

Pero claro, no tardó mucho en surgir la pregunta de ¿Qué hicieron estos beneficiados con sus nuevos cientos de miles de dólares? Pues Hunter Kahn fue uno de los que respondió a esa pregunta. Ingeniero Mecánico de Cornell University, Kahn aprovechó Reddit, la misma red social que utilizaron para movilizar Wall Street, para compartir que luego de llevarse más de 30 mil dólares en beneficios, decidió disfrutarlo con los más necesitados, o al menos parte de ese dinero.

"Estoy más que orgulloso de hacer lo mio para pagar nuestra buena fortuna con una donación de 6 Nintendo Switch y juegos al Children's Minnesota Hospital. No podemos parar. No debemos parar. GameStop. Todavía tengo 50 acciones que no voy a vender", comentó en Reddit, donde compartió una foto realizando la donación:

Varios usuarios lo catalogaron como "el real Robin Hood", luego de provocar un gran impacto y quitarle bastante dinero a los gigantes financieros, luego de que los inversores ya no puedan confiar en la ventaja de revender sus acciones a GameStop, lo que le permitió a gente común ganar mucho más dinero del que los financistas lograron con años y años de análisis.

"No hay un grupo de gente que merezca más un par de videojuegos que unos chicos pasando un mal momento", comentó Kahn en una entrevista con CNN. "Si criticamos a la gente en Wall Street por mover el dinero de un lado a otro, no tendría sentido que nos comportemos exactamente como esa gente que criticamos", reflexionó luego de su donación valuada en aproximadamente 2 mil dólares entre consolas y juegos para el hospital.

