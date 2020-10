Se filtran las habilidades de Seraphine, la nueva campeona de League of Legends

Como sabemos, con el nuevo evento K/DA All Out, no sólo las clásicas integrantes del grupo serán las que regresen. Además de Ahri, Akali, Evelynn y Kai'Sa en nuevos aspectos, los invocadores se encontrarán con Seraphine, una nueva campeona para League of Legends.

Su llegada al MOBA de Riot Games está bastante cerca, y los propios desarrolladores ya han anticipado en reiteradas ocasiones su aparición en el juego, e incluso lanzaron un reciente video mostrando su aspecto y su skin definitiva que tendrá tres etapas.

Sin embargo, lo más reciente y destacado es un video donde se pueden apreciar las habilidades que tendrá esta nueva campeona, el cual fue publicado por Chimes en Twitter, y parece ser bastante real, por lo que podríamos estar frente al kit de habilidades completo de Seraphine por primera vez.

Como se puede apreciar, su estilo de juego y, al menos su definitiva, se asemejarán a Sona, aunque en esta ocasión no sólo hará control sobre sus oponentes, sino que potenciará a sus aliados. Seraphine definitivamente será una nueva soporte y antes de anticipar mucho más, esperaremos a que aparezca en el cliente de pruebas y sus habilidades sean reveladas oficialmente para saber qué hacen.

Lee También