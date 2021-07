Sony adquiere a Nixxes Software, estudio especializado en ports a PC

Sony y Microsoft han estado compitiendo para ver quién hace más adquisiciones. Pero mientras que Xbox tiene un mayor presupuesto para adquirir empresas del calibre de Bethesda, PlayStation ha estado apuntando más bajo. Esta vez compraron un estudio pequeño, pero bastante interesante por lo que dice del futuro de Sony: hablamos de Nixxes Software.

Quizás no sea tan conocido a primera vista, pero Nixxes estuvo involucrada en juego grandes como Deus Ex: Human Revolution, Deus Ex: Manking Divided, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, y Thief. Todos estos han sido desarrollados por otros estudios, pero el rol de Nixxes estuvo en llevarlos a PC. Al haber sido este el único papel que han tenido en todos sus juegos, es de esperarse que hagan lo mismo en PlayStation Studios.

No hace falta ser analista para darse cuenta que a Sony le interesa llevar más juegos a PC, ya que Nixxes se trata de uno de los más notables especialistas en ese área. La desarrolladora holandesa hasta ahora solo ha hecho ports de juegos lanzados por Square Enix, pero ahora se abren sus horizontes, y seguramente traten con todo tipo de videojuegos diversos.

"No podemos esperar para ponernos a trabajar, y estamos muy emocionados por brindar nuestra experiencia técnica y de desarrollo a una potencia de IPs como lo es PlayStation Studios", escribió Jurjen Katsman, el fundador de Nixxes, en un comunicado. No se reveló cuánto se pagó por la adquisición, ni en qué proyectos en específico trabajarán al llegar.

¿Qué juegos de PlayStation llegarán a PC?

Títulos que se lanzaron como exclusivos de PS4 y llegaron a PC incluyen algunas superproducciones como Death Stranding, Horizon Zero Dawn, y Days Gone. Sony ya expresó su interés en lanzar más títulos en Steam. Y si bien nada ha sido anunciado oficialmente, ciertas filtraciones apuntan a que también llegarían Uncharted 4 y Ghost of Tsushima.

