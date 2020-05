Sony anuncia las mayores ofertas del año en PS4 con Days of Play

La edición 2020 del ya clásico evento anual Days of Play fue revelada por Sony, y contará con ofertas que no se pueden encontrar en ningún otro momento del año, con descuentos no sólo en juegos, sino también en accesorios para la consola, suscripciones y lotes de objetos.

A pesar de los rumores de que el evento comenzaría en mayo, el anuncio oficial de Sony revela que Days of Play comenzará en el mes de junio, momento en el cual serán reveladas las ofertas para Latinoamérica, las cuales no están definidas por ahora.

Nos complace participar en Days of Play nuevamente este año. Tendremos detalles de nuestras ofertas para compartir a principios de junio, así que estén pendientes. pic.twitter.com/kUP9sYhqih — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) May 22, 2020

Sin embargo, las ofertas en otras regiones ya fueron anunciadas, por lo que nos podemos hacer una idea de lo que veremos en el Days of Play en Latinoamérica. Descuentos en la suscripción mensual/trimestral/anual de PS Plus es una fija. También lo son varios accesorios, como DualShock, Headset y lotes de PlayStation VR.

Juegos como Death Stranding o Days Gone también fueron anunciados en otras regiones, por lo que uno podría esperar verlos en las ofertas para Latinoamérica. En cuanto Sony revele más detalles sobre Days of Play en Latinoamérica, los compartiremos con ustedes.

