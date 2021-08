Sony anuncia una nueva promoción ¡50% de descuento en PS Plus!

Varios meses atrás Xbox dio en el clavo con su servicio de suscripción en Xbox Game Pass, con el cual ha atrapado a una gran parte del mundo gamer gracias a los juegos y beneficios que ofrece. Sony se ha quedado un poco atrás en ese punto, pero parece estar buscando la manera de recobrar su audiencia.

Recientemente, varios juegos fueron añadidos a PlayStation Now, y la selección de juegos de PS Plus ha mejorado cada mes. Estos beneficios se han hecho notar para los suscriptores de PlayStation, pero también han decidido lanzar una nueva promoción para conseguir nuevos suscriptores.

Y es que, como confirmó la cuenta de PlayStation LATAM, los nuevos usuarios podrán conseguir un descuento del 50% en su primera suscripción de 12 meses en PlayStation Plus. Esta promoción estará disponible hasta el 30 de agosto, y será únicamente para aquellos que no se hayan suscripto previamente.

Recuerda que este mes están disponibles los juegos de PS Plus de agosto, que incluyen Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, Tennis World Tour 2 y Hunter's Arena: Legends, este último disponible también en su versión de PS5.