Sony revela los accesorios de Edición Limitada de The Last of Us Part 2

El lanzamiento de la esperada secuela de la saga The Last of Us se acerca cada vez más, y Sony quiere celebrarlo por todo lo alto. Es por eso que presentó los nuevos accesorios de edición limitada que permitirán promocionar el lanzamiento del juego aún más.

Por si el trabajo realizado por Naughty Dog con The Last of Us Part 2 no fuera suficiente, la compañía reveló los artículos Limited Edition The Last of Us Part II DualShock 4 Wireless Controller y Limited Edition The Last of Us Part II Gold Wireless Headset, que se lanzarán con el juego, el próximo 19 de junio.

Presentado en un acabado mate Steel Back con detalles en blanco y formas de PlayStation, este control inalámbrico de edición limitada incluye el icónico tatuaje de helecho de Ellie grabado en la parte inferior derecha y el logo de The Last of Us en el touchpad.

Estos artículos estarán disponibles en Colombia, Perú, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Ecuador. Sin embargo, también tienen una consola de edición limitada, la cual no saldrá para Latinoamérica, pero aún así es imposible no admirar su diseño temático.

The Last of Us Part 2 es uno de los juegos más esperados de toda la generación, y Sony lo celebrará por todo lo alto con el lanzamiento de sus accesorios de edición limitada del gran juego de Naughty Dog.

