Star Wars: Squadrons no contará con ninguna microtransacción dentro del juego

En el pasado EA Play, la empresa desarrolladora entregó más detalles del nuevo Star Wars: Squadrons. Allí se pudo ver el primer gamplay oficial de este nuevo título y además se colocó la fecha oficial de lanzamiento del videojuego. Con este juego, la empresa quiere empezar a reanimar la saga de videojuegos de la exitosa película creada por George Lucas.

Para este objetivo, EA es consciente que no solo vale con estrenar recurrentemente juegos basados en la Guerra de las Galaxias, introducir contenidos descargables y extensibles a las historias principales de los títulos anteriores. Uno de los grandes temas que debe corregir tiene que ver con las microtransacciones. Con el Battlefront II se armó todo un escándalo porque el juego se redujo a compras en la tienda lo que cayó bastante mal en la comunidad.

"Star Wars: Squadrons es un juego que es completo y genial por mérito propio. Esto no significa que no vayamos a añadir nunca nada, que imagino que podríamos, pero no se presenta como un servicio vivo". Ian Frazier, director creativo de Motive Studios.