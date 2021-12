Legacy of the Sith, la octava expansión de Star Wars: The Old Republic, iba a estrenarse la semana que viene, pero ahora saldrá en 2022.

Star Wars: The Old Republic retrasa su próxima expansión

Pocos MMO han sobrevivido tanto como Star Wars: The Old Republic. Diez años después de su lanzamiento, BioWare sigue lanzando actualizaciones, y no tienen planes de detenerse. Lamentablemente, la próxima expansión deberá esperar un poco más.

Hablamos de Legacy of the Sith, el gran agregado de contenido que los fans tanto estuvieron esperando. Originalmente, se pautó la fecha de salida para el 14 de diciembre. Sin embargo, esta fue retrasada, y no poco: ahora apunta a lanzarse el 15 de febrero de 2022.

Dos meses casi exactos es el tiempo que se demora la expanisón, y el equipo de desarrolladores explicó el porqué. "Mientras nos acercábamos al lanzamiento, estaba claro que necesitamos un poco más de tiempo", escribieron.

"Estamos centrándonos en testear las muchas áreas que hemos cambiado a lo largo del juego para brindar la experiencia que ustedes quieren y merecen", continuaron el comunicado. BioWare se disculpó con los fans y les agradeció por su paciencia.

Legacy of the Sith será la octava expansión de Star Wars: The Old Republic, y explorará la historia de Darth Malgus en el planeta de Manaan. La franquicia tiene muchos otros proyectos en camino, entre ellos un juego de Quantic Dream y otro de Ubisoft.