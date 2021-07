Este mod de Fallout New Vegas lo convierte en un espectacular juego de Star Wars

Los juegos de Bethesda siempre han sido conocido por la calidad de sus mods. Además de que sus títulos permiten modificar casi cualquier aspecto de los mismos, la comunidad de modders deja volar su imaginación para transformarlos por completo. Tal es el caso con un nuevo mod de Fallout New Vegas, que busca transformarlo por completo en un juego de Star Wars.

Fallout New Vegas en particular se destaca por no solo ser una genial experiencia como juego base, sino también por tener montones de mods que lo mejoran y traen diversas adiciones. Este proyecto, titulado Star Wars Open Worlds (SWOW), busca usar el motor, y gameplay de Fallout New Vegas como base para una experiencia que llevará a los jugadores a una galaxia muy, muy lejana.

Los modders Karim Najib y Tank_Girl444 están llevando a cabo el proyecto, del cual ya se puede ver su primer trailer. Se nota que está en etapas tempranas de desarrollo, pero impresiona no solo la cantidad de locaciones, personajes y armas que ya se encuentran de Star Wars, sino que se trata de un mod que deja irreconocible a Fallout New Vegas.

En el video se pueden ver algunos icónicos lugares como el planeta de Coruscant, y se pueden ver peleas con pistolas laser. Incluso parece que los jugadores podrán controlar a un Mandalorian, con el jetpack y todo. Sin dudas una oportunidad que ningún fan de Star Wars se querrá perder.

SWOW aún no tiene fecha de lanzamiento, pero esperemos que se lance sin problemas legales por parte de Disney, quien quizás no quiera que el proyecto crezca mucho. Más allá de este mod, hay varios otros juegos oficiales de Star Wars en desarrollo. Entre los que se rumorean están el remake de Knights of the Old Republic, y un videojuego de The Mandalorian.

