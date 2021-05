Summer Game Fest comenzará con una transmisión especial en esta fecha

Summer Game Fest, el evento que organizó la personalidad del gaming Geoff Keighley el año pasado, está de regreso. El productor y conductor Keighley ha anunciado que comenzará con un evento especial en vivo, llamado Kick Off Live!

FECHA Y HORA

La apertura de Summer Game Fest se hará el jueves 10 de junio, a esta hora dependiendo de tu región:

• Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 13:00hs

• Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 14:00hs

• Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 15:00hs

• Estados Unidos: 14:00hs (zona ET) / 11:00hs (zona PST)

• España: 20:00hs

CÓMO VERLO

Se podrá ver en el canal oficial de Summer Game Fest en Twitch, YouTube, Facebook o Twitter.

QUÉ PODEMOS ESPERAR

Compañías como 2K, Activision, Bandai Namco Entertainment, Blizzard, Devolver Digital, Electronic Arts, PlayStation, SEGA, Steam, Square Enix, Ubisoft, Xbox, y muchas más estarán presentes para anunciar videojuegos y mostrar sus proyectos en Summer Game Fest.

En el caso de Kick Off Live!, podemos esperar un showcase de juegos indie llamado Day of the Devs, organizado por iam8bit y Double Fine Productions; así como un concierto de Weezer.

