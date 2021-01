Anticipan una posible versión de The Last of Us Part 2 optimizada para PS5

No es de extrañar que se hable de una versión mejorada de The Last of Us Part II para PlayStation 5, más que nada si tenemos en cuenta que varios juegos ya han hecho la propia y al mejor juego del 2020, ganador de más de 200 galardones, que además es exclusivo de PlayStation definitivamente no le puede faltar una.

Pero lo más destacado es que el propio jefe de Sony Worldwide Studios, Herman Hurst, fue quien nos anticipó que esto sucederá. Y es que comentando sobre desarrolladores y los mejores juegos del año, quien fuera desarrollador de Killzone y ahora esté al mando de Sony destacó a TLOU2 y Ghost of Tsushima como sus juegos favoritos.

Además, añadió: "también estoy muy impresionado con el trabajo de Sucker Punch y Naughty Dog para hacer que ambos títulos corran tan bien en PS5", y si analizamos esto, en Sucker Punch lanzaron una actualización para que Ghost of Tsushima corra a 60 FPS en PS5, mientras que Naughty Dog no lanzó ninguna para The Last of Us Part 2, por lo que puede que Hurst sepa algo que a nosotros aún se nos escapa.

De esta manera, parece que tendremos una actualización de TLOU2 pronto con una mejora para optimizar su rendimiento en PlayStation 5, aunque bien puede que tan sólo sea un comentario sobre cómo el juego rinde con las especificaciones de la consola de nueva generación sin tener que hacerle ninguna mejora.

Lo que sí sabemos es que Naughty Dog no dejó de trabajar en el juego, ya que un Modo Online se lanzará en algún momento de este 2021, o 2022, a más tardar, por lo que no es de extrañar que también se tomen un tiempo para mejorar su rendimiento aún más en la consola de nueva generación.

