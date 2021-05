The Witcher 3 llega a PlayStation Now junto a Sonic y Virtua Fighter

Mes a mes la alineación de juegos del servicio de streaming PlayStation Now continúa incrementando; y Sony ha presentado los nuevos títulos que podremos disfrutar en él a partir de junio de este 2021. The Witcher 3: GOTY Edition es el más destacado, pero también estarán disponibles Virtua Figther: Ultimate Showdown y tres juegos de Sonic.

The Witcher 3 llega a PlayStation Now

La Edición Juego del Año de The Witcher 3 se presenta en PlayStation Now. Poco podemos hablar de un juego que todo el mundo ya conoce, ya sea por el juego en sí o por la serie de Henry Cavill. La edición que estará disponible incluye el juego base, así como los 16 DLCs y los dos paquetes de expansión lanzados para The Witcher 3. Este juego estará disponible hasta el 16 de septiembre de 2021.

Virtua Fighter: Ultimate Showdown

Luego de ser confirmado como uno de los juegos gratuitos de PS Plus, este juego de Sega también llega a PlayStation Now, donde podrás disfrutar de todas las nuevas características online, con torneos abiertos para 16 jugadores y espectadores, así como todos los modos clásicos de este título.

Tres juegos de Sonic gratis en PlayStation Now

La celebración de 30° Aniversario de Sonic continúa, y en PlayStation Now podrás encontrarte con tres juegos gratuitos del erizo azul. Se trata de Team Sonic Racing, Sonic Mania y Sonic Forces. Con esto se cubre todo lo que puedes disfrutar del universo de Sonic, desde un juego de carreras, uno de plataformas en 2D y una aventura en 3 dimensiones contra el Dr. Eggman.

Slay The Spire

Si tu afición son los juegos de cartas mágicas, entonces podrás disfrutar con Slay The Spire. Tal vez no tenga la repercusión de HearthStone o Magic, pero igualmente pasarás un gran rato en este título que las combina con una aventura progresiva en 2D. Este juego estará disponible hasta el 6 de diciembre de 2021.

Car Mechanic Simulator

Finalmente, podrás convertirte en un mecánico de coches con este juego de KochLand que llega al servicio de streaming de PlayStation. En Car Mechanic Simulator podrás hacer uso de más de 40 coches, toneladas de herramientas de trabajo y más de mil piezas únicas para vehículos.

