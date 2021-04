Todo lo que sabemos sobre los 3 nuevos campeones que llegarán a League of Legends

Como sabemos, Riot elevó la vara de cara al desarrollo de nuevos campeones en League of Legends, en el 2020 vimos seis nuevos campeones (Sett, Lillia, Yone, Seraphine, Samira y Rell) y parece que este 2021 seguirá el mismo camino. Luego de los lanzamientos de Viego y Gwen, hay tres campeones más en el horizonte.

Teniendo en cuenta la información que pudimos recopilar de los últimos comentarios de los desarrolladores en los blogs oficiales, tendremos un campeón para la línea central, un tirador y un mago como futuros campeones y esto es lo que sabemos de cada uno de ellos:

TIRADOR Y MIDLANER

El primero de los campeones que están por llegar es un tirador, pero enfocado en tener una jugabilidad de carrilero central. A diferencia de Lucian o Tristana, estará pensado para tener herramientas que lo hagan un buen midlaner, como la capacidad de rotar. De esta manera, será un personaje que también sea interesante para los fanáticos de los asesinos.

El personaje tendrá una historia relacionada con Viego, ya que será un nuevo centinela de la luz, y su ubicación sería Shurima, al menos por las imágenes que Riot ha dejado ver, todas con la arena como denominador común.

MAGO YORDLE

También metido en la historia de Viego, pero ésta vez como un aliado, o tal vez como un ser resentido con el Rey Arruinado. El nuevo mago Yordle sería uno completamente malvado, nacido de las sombras con los poderes de Viego.

Su desarrollo se detuvo un poco, ya que Riot cambió un tanto el enfoque del mismo, para evitar que se vea demasiado similar a otros Yordles. Especialmente Lulu, ya que la dirección inicial era demasiado similar a su estilo de juego.

TIRADOR DE ZAUN

Finalmente, el último de los planes comentados por Riot es el tirador de Zaun que todavía está en las primeras etapas de su desarrollo y seguramente será el último de estos tres en ser lanzado al juego. Sin embargo, parece que su historia no estará relacionada con Viego, por lo que sería el primer campeón en llegar al juego posterior a este lore que se está contando tanto en League of Legends, como en el resto de los juegos basados en este Universo (TFT, Legends of Runeterra, Ruined King).

Cabe destacar y recordar, que también tendremos dos reworks este año, con Dr. Mundo ya en fases finales, y Udyr, quien ganó la votación de la comunidad. Ambos están pactados para ser lanzados en este 2021 dentro de League of Legends.

