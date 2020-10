Todos los códigos de Pikachu con Gorra de Ash para Pokémon Espada y Escudo

Durante la presentación de la expansión Las Nieves de la Corona para Pokémon Espada y Escudo, los desarrolladores nos presentaron un nuevo evento para el juego de Nintendo Switch, y permitirá a los entrenadores conseguir Pikachu con diferentes tipos de gorras.

Este evento durará hasta el 30 de noviembre y, cada semana, se irá lanzando un nuevo Pikachu, representando cada región por la que ha viajado junto a Ash en el anime y tendrá la gorra que usó Ash en cada región.

Los códigos son los siguientes:

• Gorra Original: P1KACHUGET

• Gorra de Compañero: 1CH00SEY0U

• Gorra de Hoenn: P1KAADVANCE

• Gorra de Sinnoh: V0LTACKLEP1KA

• Gorra de Teselia: aún no se lanzó

• Gorra de Kalos: aún no se lanzó

• Gorra de Alola: aún no se lanzó

• Gorra mundial: aún no se lanzó

Los podrás reclamar desde el sector de Regalo Misterioso de tu juego de Pokémon Espada o Pokémon Escudo.

