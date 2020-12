¡Un gamer más! Tom Holland presentará The Game Awards 2020

En estos últimos años, la industria de los videojuegos y la del cine se han unido más que nunca, con videojuegos basados en películas como Marvel's Avengers, o sus contrapartes, como las películas de Sonic o series de Resident Evil y The Last of Us en Netflix y HBO, respectivamente. Pero claro, lo que más resuena en estos momentos es la película de Uncharted protagonizada por Tom Holland.

La película, cuyo rodaje finalizó algunas semanas atrás, se estrenará el próximo año, y puede que el próximo 10 de diciembre tendríamos el primer vistazo a la película, ya que su protagonista fue confirmado como uno de los hosts para la entrega de premios The Game Awards 2020.

Spoiler Alert: @TomHolland1996 joins us next Thursday as a presenter for #TheGameAwards pic.twitter.com/JzUufAIIzV — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 1, 2020

Así lo confirmó el creador de esta premiación que lleva ya varios años como la más importante de la industria, hablamos de Geoff Keighley, uno de los presentadores más destacados del mundo de los videojuegos, quien este mismo año anunció varios juegos en el Summer Game Fest, y donde también tuvimos un primer vistazo al DualSense de PS5.

The Game Awards suele ser un evento donde no sólo se premian a los juegos y desarrolladores, sino que nos entrega grandes revelaciones mundiales, como el año pasado lo fueron el primer gameplay de PS5 con Godfall, entre otras cosas, por lo que se espera que sea un evento de excepción en ésta ocasión.

