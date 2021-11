En septiembre, Sony anunció Uncharted: Legacy of Thieves Collection, que viene con Uncharted 4: A Thief's End y The Lost Legacy remasterizados para PS5 y PC. Sin embargo, parece que el juego base se lanzará sin su componente multijugador.

Así da a entender su clasificación de edades en ESRB, que contiene la frase "No Interactive Elements". Al ser el multijugador considerado un elemento interactivo, esto implica que no estará presente en el juego.

También lee:

• La guionista de Uncharted trabaja en un juego AAA de Marvel

Todos los juegos con online son clasificados como Interactive Elements por ESRB, por lo que aunque Sony y Naughty Dog aún no se pronunciaron de manera oficial al respecto, todo apunta a que esta querida parte del juego no formará parte de su remasterización, lo que sin duda decepcionará a los fans.

El multijugador de Uncharted 4: A Thief's End contiene una variedad de modos tales como King of the Hill, Survival, Team Deathmatch, y Bounty Hunter. Es posible que la desarrolladora lo esté trabajando en una versión aparte, tal como están haciendo con la secuela de Factions, el modo online de The Last of Us.

Sea como sea, Uncharted: Legacy of Thieves Collection saldrá a principios de 2022 para PS5, y más adelante para PC a través de Steam y Epic Games. Mientras tanto, Naughty Dog trabaja en la próxima entrega de la saga.