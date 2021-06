Windows 11: así corren los juegos comparado con Windows 10

Tras una filtración y meses de rumores al respecto, la semana pasada Microsoft reveló de forma oficial Windows 11, su nuevo sistema operativo. Al contrario de otros lanzamientos, se trata de una actualización gratuita del actual Windows 10. Es por eso que habían dudas de cómo se traduciría esto al rendimiento de videojuegos; dudas que un reciente video aclaran.

También lee:

• Microsoft Flight Simulator se centra en Escandinavia para su nueva actualización

Ya hay una versión preview del SO, que llegará a fin de año, circulando por internet. Si bien la build preliminar que se había filtrado en un primer momento no era segura, en esta ocasión sí se puede instalar sin mayores problemas, aunque no se recomienda hacerlo por encima de Windows 10. Es por eso que el canal Testing Games se tomó el trabajo de probar varios de los juegos más populares en ambos sistemas.

¿Cómo será el rendimiento de juegos en Windows 11?

El canal de YouTube analiza el contenido de juegos modernos y populares, como Assassin's Creed Valhalla, Microsoft Flight Simulator y Red Dead Redemption 2, para averiguar cómo difiere el rendimiento. Lo cierto es que en líneas generales, los cambios son nulos o apenas se notan, por lo menos en esta versión de Windows 11, que aún no es la final.

Incluso en el caso de algunos juegos, como el de carreras Forza Horizon 4, los FPS en promedio son mayores en la primera versión de Windows. Otras cifras, como el uso de memoria de GPU y CPU, son bastante similares entre sí. Si bien como decíamos este no es el producto final, sí nos da la idea de que no debemos esperar un enorme salto de calidad en cómo corren los videojuegos.

No mucho se ha dicho de Windows 11 de forma oficial acerca de los videojuegos, más allá de que habrá una versión mejorada de la app de Xbox para correr títulos a través de Game Pass. Además de eso, te dejamos un resumen de todo lo que debes saber del nuevo sistema operativo de Microsoft.

Lee También