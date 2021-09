Xbox Game Pass continúa arrasando como lo ha hecho durante los últimos meses, y esta vez trae una nueva lista de juegos que se sumarán a su servicio. Tal como los anunció Microsoft, estos son los nuevos juegos de Xbox Game Pass para principios de septiembre.

El 2 de septiembre se sumará Final Fantasy XIII al servicio, que bien puede considerarse la bomba por ser un JRPG tan querido. En la misma fecha llegará Surgeon Simulator 2, Signs of the Sojourner, y el juego de supervivencia y construcción en early access Craftopia.

El 7 de septiembre llega Crown Trick, un dungeon crawler; mientras que el 9 de septiembre sale Nuclear Throne, el mítico roguelike independiente post-apocalíptico. En la misma fecha estarán disponibles Breathedge y The Artful Escape, este último una aventura psicodélica.

Para ver en qué plataforma estará cada uno, puedes fijarte en la imagen más arriba. Los juegos que se retiran son: el 13 de septiembre Red Dead Online, y el 15 de septiembre Company of Heroes 2, Disgaea 4, Forza Motorsport 7, Hotshot Racing, The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics, y Thronebreaker: The Witcher Tales.

A pesar de que como siempre se irán algunos juegos de la plataforma, llegan a cambio varias propuestas interesantes. Esto es poco después de que se hayan anunciado el mes pasado varios títulos aclamados, entre ellos el galardonado Stardew Valley.