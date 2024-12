Jean Deza se olvida para siempre de Alianza Lima y se regaló a Universitario para el 2025

Jean Deza es mejor declarando que jugando. Siempre dando un titular interesante cada vez que se para ante los medios, tiene más regularidad brindando portadas deportivas que realizando movimientos frente a un balón. Aunque es innegable que tiene un talento natural para ambas circunstancias, ahora habló sobre Universitario y Alianza Lima.

Sabiendo que no continuará en el cuadro de Sport Huancayo, Jean Deza ya empieza a buscar un nuevo club para la temporada 2025 de la Liga 1 de Perú. Si bien se pensó que podría llegar a Alianza Lima luego que Franco Navarro asumiera como encargado de los fichajes, la realidad es que las puertas de Matute están selladas para él.

Más aún después de hablar feo sobre el Fondo Blanquiazul e incluso insinuar que ellos son los responsables de su baja deportiva. Ante todo esto, el volante no tuvo ningún reparo en ofrecerse a Universitario, pese a tener un pasado con Alianza Lima y más al haber declarado que es hincha.

¿Dónde jugará Jean Deza en el 2025?

Así pues, Jean Deza habló sobre su deseo de vestirse con los colores de Universitario: “Sí, me gustaría la ‘U’. Estoy acostumbrado a jugar ante 50 mil hinchas. Es lindo. El fútbol peruano necesita que las canchas se llenen. Es otra pasión. Me gusta jugar en un estadio lleno. Es mi personalidad. Me gusta cuando entro a la cancha. Me encanta. Me motiva. Esa cancha está hermosa. Dios quiera”.

Deza jugando para Huancayo. (Foto: IMAGO)

Además, Jean Deza recordó su mejor momento y contó cómo fue el día que casi ficha por Sporting Cristal: “Yo casi estaba firmado en Cristal en el 2020. Faltó billete. La segunda opción era Washington Corozo. Ellos tenían una página web donde veían todas las cualidades de un jugador. Me dijeron: ‘Jean, eres el segundo jugador que mejor uno contra uno y el mejor sprint en Sudamérica’. ¿Tú sabes quién es el primero? Everton. Everton volaba y yo era segundo. No lo podía creer. Y tercero era Corozo. Por eso, cuando yo firmo por Alianza, lo llevan a Corozo”.

¿Cuánto vale Jean Deza?

Jean Deza vale 125 mil euros, según Transfermarkt. Revelándose que jugará en Juan Pablo II para la temporada 2024 de la Liga 1 de Perú, el extremo tuvo su mejor momento cuando costó 800 mil euros en el año 2015 y con los colores de Alianza Lima.

¿Cuándo jugó Jean Deza en Alianza Lima?

Jean Deza vistió la camiseta de Alianza Lima en dos oportunidades: la primera en el 2015 y la segunda en el 2020. No marcando ningún gol en 27 partidos, su actuación no guarda un buen recuerdo en la temporada 2020, pues estuvo más en programas de farándula que en los deportivos.

