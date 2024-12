La inesperada decisión de FIFA con los Premios The Best 2024 

Si la gala del Balón de Oro ya dio para polémicas de todo tipo, atentos a lo que viene ocurriendo con unos Premios The Best 2024 dónde la FIFA se ha visto obligada a tomar decisiones sin precedentes alrededor de la realización del certamen. La ausencia de fechas en el calendario para la gala y la imposibilidad de llevar esto a cabo en los tiempos deseados por Zúrich llevarán a que todo quede definido en un plazo de hasta 72 horas.

Diario MARCA en España asegura que la FIFA de Gianni infantino ya se ha comunicado con todos los nominados como nominadas al premio que será entregado este martes 17 de diciembre de manera telemática. Los problemas para el máximo evento del fútbol mundial pasan por la imposibilidad de encontrar fechas disponibles en el calendario hasta el próximo mes de marzo producto de la cantidad de partidos de todos los convocados. Eso sí, los trofeos serán entregados como si se tratasen de una teleconferencia a larga distancia.

El fútbol tiene un problema y se llama calendario. No son pocos los clubes o estamentos que se han venido quejando alrededor de la ausencia de fechas para tanto descansar como encontrar hueco a los diferentes premios con los que cuenta este juegos cada 12 meses. FIFA se habría tenido que acomodar a entregar los galardones de sus Premios The Best 2024 de manera telemática y en un martes 17 de diciembre donde no habrá representantes oficiales de tanto clubes como selecciones en la gala del evento. Repetimos que todos los nominados como nominadas ya se habrían enterado de ello por aviso formal.

Es una medida que significa que no veremos en los The Best a nombres como Leo Messi, Rodri Hernández, Dani Carvajal, Fede Valverde, Vinícius, Erling Haaland, Florian Wirtz, Jude Bellingham, Kylian Mbappé o Toni Kroos. Por lo menos no de manera física y si telemáticamente para una gala que veremos cómo se las apaña FIFA para qué no choque y de qué manera como lo ocurrido hace 12 meses cuando ninguno de los 3 finalistas estaba presente en la gala donde La Pulga se impuso.

Hasta el 10 de diciembre todos los invitados a votar tuvieron plazo para elegir a sus ganadores. FIFA entregará trofeos al The Best al Jugador de la FIFA de Fútbol, el Premio The Best a la Jugadora de la FIFA, el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino, el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino, el Premio The Best al Guardameta de la FIFA y el Premio The Best a la Guardameta de la FIFA en una gala donde la polémica se mantiene. No habrá ningún convocado o convocada a una premiación que gracias a la ausencia de fechas no podrá realizar su gala de manera formal.

Máximos ganadores de The Best

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Robert Lewandowski igualan a dos triunfos cada uno. Solamente Luka Modric y en el año 2018 pudieron romper con un trienio que se ha quedado con más del 90% de las ediciones celebradas desde que el torneo naciese por primera vez allá por la temporada 2016. Veremos si como ocurrió con la gala del Balón de Oro Rodri se termina quedando con el premio o sí Vinicius del Real Madrid termina venciendo. Mucho morbo para la tarde noche europea de mañana.

Scaloni puede repetir en The Best

Xabi Alonso, Carlo Ancelotti, Luis de la Fuente, Pep Guardiola y Lionel Scaloni son los nominados a un premio de The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino donde el argentino sueña con repetir la hazaña consagrada 12 meses atrás. Todo indica que el seleccionador de La Roja y el DT de Real Madrid serán sus grandes rivales a vencer.

