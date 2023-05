El Mid-Season Invitational 2023 de League of Legends cerró la primera etapa de la competecia con lo que fue el Play-In, y es turno de vivir el Main Stage, que en ésta ocasión se disputará como Fase de Formato Suizo, donde los equipos no sabrán a quienes se enfrentarán hasta después de sus resultados en cada serie.

Tendremos series al mejor de cinco, y los equipos que ganen tres series avanzarán a la Gran Final del MSI 2023. Los equipos que disputarán esta etapa serán: Gen.G, T1, JD Gaming, BiliBili Gaming, MAD Lions, G2 Esports, Cloud9 y Golden Guardians.

El calendario y partidas del MSI 2023 es el siguiente:

Resultados y Partidas del Main Stage MSI 2023

• A: Gen.G vs G2 Esports (9/5)

• B: MAD Lions vs T1 (10/5)

• C: Cloud9 vs BiliBili Gaming (11/5)

• D: JD Gaming vs Golden Guardians (12/5)

Los siguientes enfrentamientos se irán revelando a medida que los equipos vayan avanzando en la competencia.