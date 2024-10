“A su edad Messi ya tenía…”: Francia tritura a Mbappé comparándolo con Leo

Continúan las críticas y cuestionamientos de la prensa francesa a Kylian Mbappé. Ha sido la moneda corriente desde que el galo desembarcase en Real Madrid . Ahora los trinos apuntan al Balón de Oro y a una carrera donde ítems como Rusia 2018 o aquella final de Qatar 2022 empiezan a quedar cada vez más lejos en el tiempo. Comparaciones con Lionel Messi surgen en el horizonte.

La editorial de L’Equipe es la base de todo. Tras la consagración de Rodri como Balón de Oro, de ver a Vinicius segundo y de ser testigo de como Kylian no entró si quiera en el podio, desde la prensa deportiva gala indican que las comparaciones entre Mbappé con Leo que han sido publicadas durante años empiezan a caerse. A sus casi 25 años se cuestiona que el crack de Le Bleus no pueda pelear por los grandes premios.

“Mbappé cumplirá 26 años en diciembre. A esa edad, Messi ya había ganado cuatro Balones de Oro. El capitán de la selección francesa pronto se preguntará si algún día ganará el Balón de Oro. No vimos su vida así: le vimos tomárselo todo con calma, como una tormenta…El capitán de la selección francesa tendrá que preguntarse pronto si ganará uno en el futuro”, empieza la editorial de L’Equipe sobre una noche donde no hubo apenas focos para la estrella francesa. Se pide un paso al frente en medio de unos primeros meses convulsiones por a ciudad de Madrid.

Desde 2017 (séptimo en la tabla) que Mbappé se encuentra nominado a la gala final del Balón de Oro . Nunca pudo pasar de la tercera posición y todo ello en plena caída de la etapa Messi-CR7. Las clasificaciones de 4º en 2018, 6º en 2019, 9º en 2021, 6º en 2022, 3º en 2023 y finalmente 6º en 2024 confirman un camino a la gloria de está cada que de momento no termina de confirmarse. No gustó en Francia que no viájese a recoger el premio Gerd Müller.

Francia se cuestiona por la diferencia de Balones de Oro entre Messi y Mbappé a sus 25 años: IMAGO

Queda mucho y ahí Francia confía. Se viene una temporada donde será clave todo lo que ocurra a nivel de clubes y medios como L’Equipe aguardan por un Kylian que pueda dar un paso al frente. Hasta 2026 no competirá en grandes torneos con Le Bleus: “Sin grandes competiciones internacionales este año, la búsqueda de Mbappé pasará por una temporada excepcional en el Real Madrid. Y, probablemente, consiguiendo el otro trofeo que aún codicia, la especialidad de su nuevo club, la Liga de Campeones”.

Difícil comienzo para Mbappé en Real Madrid

A lo publicado en las últimas horas se suma una causa en Suecia que hizo ruido en toda Europa. También una pretemporada corta que sumado al hecho de jugar de 9 y no por banda todavía no permite ver la mejor versión de Kylian. A seis puntos de Barcelona en LaLiga y con apenas 8 goles en lo que vamos de curso, muchos todavía esperan por un paso al frente del gran fichaje del verano del 2024.

Los máximos ganadores del Balón de Oro

Messi ostenta 8 y mira a todos desde arriba. Le sigue Cristiano Ronaldo con 5, Michael Platini y Johan Cruyff con 3. Sigue Franz Beckenbauer con 2 al igual que otros nombres como Ronaldo Nazario o Alfredo Di Stefano. Real Madrid espera al 2025 para volver a soñar con un premio que Karim Benzema trajese por última vez al Santiago Bernabéu en el 2022 y tras ganar la Champions en París.

