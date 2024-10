Para muchos será desconocido, para otros un gurú en todos los sentidos e incluso habrá quienes esperen a la confirmación de informaciones para saber que casilla ocupa. El hombre que adelantó el fichaje de Kylian Mbappé por Real Madrid en febrero vuelve a la carga. Asegura que hay un pacto de la casa blanca del fútbol con una estrella de la Premier League.

Hablamos del periodista, abogado y comunicador Ramón Álvarez De Mon. Este indicaba en febrero que Mbappé llegaría al Bernabéu como ocurrió y ahora india que el siguiente Galáctico de Real Madrid llegará desde la Premier League. En sus informaciones, Trent Alexander Arnold será nuevo jugador de las filas de Carlo Ancelotti cuando lleguemos al 1 de julio del 2025.

“Si nada se tuerce, Real Madrid a va a fichar a Trent Alexander Arnold…No termina de renovar con un Liverpool donde termina contrato en el 2025. Lo último que había comentado es que Real Madrid lo seguía de cerca y que como con Alphonso Davies hay esperanzas…Tras la lesión de Carvajal volví a preguntar y me dijeron que hasta se evalúa si puede llegar en enero, que es difícil”, palabras de Ramón Álvarez De Mon en su canal de YouTube y e diversas tertulias de la mañana española por radios o TVs.

Los hechos han dio evolucionado tras varias semanas de estudio: “Los requerimientos del Liverpool son difíciles en este sentido…No pueden reforzar un rival en enero. Me han dicho que Arnold le ha dado el si quiero al Real Madrid. No pueden firmar nada hasta enero, pero conoce los términos en cuanto a años de contrato y sueldo. Ha dado el sí al Real Madrid y se ha comprometido a firmar cuando sea oportuno. El Real Madrid cuenta con el fichaje de Trent Alexander Arnold”.

Trent Alexander Arnold, cada vez más cerca del Real Madrid según la prensa: IMAGO

Ramón Álvarez De Mon indica que también jugadores como Jude Bellingham han sido claves. Tal y como el propio Mbappé reconociese que ocurrió con Vinicius, el periodista habla del volante de Real Madrid como el embajador para vender el fichaje del club a Trent Alexander Arnold. La opción de verle en enero no se encuentra descartada por la lesión de Carvajal, pero todo apunta ahora mismo al 1 de julio del 2025. Ojo que Dani renovó hace días y que Lucas Vázquez termina contrato en dichas fechas.

Ancelotti hablará del caso Mbappé

Se viene la primera rueda de prensa oficial en la casa blanca tras toda la polémica alrededor del delantero francés. Antes del choque ante Celta de Vigo mañana por Galicia, Carlo Ancelotti se pondrá en zona mixta para explicar la postura del club sobre una trama cargada de aristas y muchas preguntas por resolverse.

Otras opciones para el lateral del Real Madrid

Trent Alexander Arnold parece ser el objetivo, más ni mucho menos el único que ahora mismo podría unirse a un equipo donde por AS indican que hojas de vida como la de Iván Fresneda, Jeremie Frmpong del Leverkusen o canteranos como Jesús Fortea surgen como opciones. Verano movido en Real Madrid.