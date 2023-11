Barcelona se va a la Fecha FIFA con victoria ante Deportivo Alavés. Esta se deja atrás ahora para meterse de lleno en el otro gran tema del conjunto culé por estas fechas. Se reporta por Cataluña un posible adelanto en las obras en el Camp Nou que invita a soñar nuevamente con un homenaje a Lionel Messi que llegue más pronto tarde. Las fechas eso sí, todavía se encuentran en el aire.

Mundo Deportivo habla de optimismo en la obra. Una que marcará el futuro del club y que permitirá recoger ingresos de centenares de millones en cada temporada. Todo va a cargo de una compañía turca que como Limak, empieza a creer que podría adelantar todo el derribo de la tercera bandeja del Nou Camp Nou. Si bien hablan del 2026 como el final del proyecto, conseguir el apunte nombrado permitiría tener el 65% de la reforma hecha para noviembre del 2024. Es junto a verano del 2025 la fecha que se maneja para un amistoso con Inter Miami (también se ha hablado de la selección Argentina) para despedir a Lionel Messi con honores.

Se corre para que en noviembre del 2024 llegue el día definitivo en este sentido. Mundo Deportivo habla de un gran evento para conmemorar los 125 años del Barcelona con un equipo que regresa al Camp Nou tras su paso por Montjuic y donde como ocurre con el Bernabéu en Madrid, se tenga actividad mientras las obras llegan a buen puerto. Es el objetivo de todas las partes, así como de un Joan Laporta que ha dejado en claro que más pronto que tarde habrá homenaje para Lionel Andrés. Messi espera desde Miami.

“Si abres el estadio unas semanas antes, los ingresos para nuestro cliente también aumentarán y será beneficioso para todas las partes… Nos llevó un año completar el contrato con el Barcelona. Teníamos que convencerlos de que completaríamos las obras en tiempo y presupuesto”, afirman Resit Yildiz y Haldun Firat Köktürk como directores de la obra. Recordemos que en caso de no cumplir con las fechas, el club podrá cobrarles millonarias penalizaciones. Un homenaje a Messi cuando este todavía se encuentre en un buen momento de forma sigue en el aire. Los próximos meses serán claves.

Por último pero no menos importante, hay entendimiento del calendario. Se dice en Barcelona que las fechas no irán en el mismo espacio que los duelos de LaLiga del conjunto culé o de los compromisos por Eliminatorias que tendrá Argentina. Todo tiene que encajar para que Messi pueda despedirse por lo alto de un club donde desde agosto del 2021 se busca el homenaje para el 10. Los 672 tantos en 778 batallas para conseguir 34 títulos no se olvidan.

¿Cuánto dinero dará el nuevo Camp Nou?

Hay varios reportes. Los más certeros pasan de momento por ver como desde Sport han comentado en el pasado algunas cifras promedias. Se habla de ingresos para Barcelona que superan los 346 millones de euros cada 12 meses. El museo del Camp Nou será clave, así como la remodelación de los palcos VIP y el anillo exterior del estadio. Hoteles, tiendas y todo en entramado de negocios se unirán de lleno desde el 2026. Es la clave para recuperar las finanzas del club.

Premios de Barcelona por adelantar las obras

Por esto corren también con la obra. En caso de que Limak pueda acortar los tiempos habrá premios. Mundo Deportivo estima estos en un millón de euros si es que se puede derrumbar más pronto que tarde la tercera bandeja. El homenaje a Messi no depende si dicho hecho es o no una realidad, más sí las fechas entregadas para conseguir una fecha idónea para que el 10 pueda finalmente decir adiós a su casa. ¿Llegan todos?