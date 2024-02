La directiva del Fútbol Club Barcelona todavía no tiene claro con qué perfil de entrenador encarar la temporada 2024/2025, la cual precisa que sea la del resurgimiento del equipo para que los cañones de los aficionados no empiecen a posicionarse, principalmente, en el presidente de la institución culé, Joan Laporta.

Lo único seguro es que Xavi Hernández no continuará una vez terminen los compromisos del Blaugrana en la campaña actual. Él mismo se encargó de anunciarlo en la rueda de prensa post derrota 5 a 3 con el Villarreal en Montjuic. De hecho, su salida se podría precipitar si no supera los Octavos de Final de la Champions League ante el Napoli.

Y con este escenario de tener que, obligatoriamente, buscar a un estratega para el elenco principal, las autoridades del FC Barcelona se mantienen expectantes. En teoría, ya tendrían dos nombres apuntados con los que, incluso, ya avanzaron. Uno es Hansi Flick, que viene de ser cesado de la Selección de Alemania, y el otro es Sergio Conceicao, a quien se le acaba el vínculo con el Porto el próximo 30 de junio.

No obstante, por sus días turbulentos en su labor, surgió una nueva alternativa para el conjunto de la Ciudad Condal. Se trata de Thomas Tuchel, que ya venía a los tropezones y que Xabi Alonso lo terminó de empujar con el 3 a 0 que el Bayern Munich sufrió ante el Bayer Leverkusen el último fin de semana por la Bundesliga.

De modo tal, que los medios locales revelaron que los mandamases de la institución teutona ya no confían en Tuchel y, como si fuera poco, insinuan en las publicaciones recientes que entre el cuerpo técnico y las principales figuras de la plantilla, tal es el caso de Thomas Muller, las cosas no están de la mejor manera ni mucho menos.

Barcelona piensa en Thomas Tuchel para que reemplace a Xavi Hernández

Con este panorama en el que parece que Thomas Tuchel, a lo sumo, solo llegaría hasta el final de temporada, el Barcelona lo agregó a la lista de los nombres que podrían sentarse en el banco que dejará vacante Xavi Hernández. Incluso, los Octavos de Final de la Champions League pueden brindar mayor claridad en cuanto a esta idea que brotó en estas horas.

Resulta que, por un lado, Xavi -de acuerdo a Sport- se iría inmediatamente si sus dirigidos no vencen al Napoli. Mientras que Blind reporta una situación idéntica con el estratega alemán. Si el Bayern Munich no quita de su camino a la Lazio, no habría continuidad para Tuchel. Por lo que quedaría libre para, tranquilamente, cerrar su arribo al Culé.

¿Cuándo juega el Barcelona vs. Napoli por la Champions League?

El FC Barcelona de Xavi Hernández visitará al Napoli de Walter Mazzarri el próximo miércoles 21 de febrero en el Estadio Diego Armando Maradona para el partido de ida de los Octavos de Final de la UEFA Champions League. En tanto que la vuelta se llevará a cabo el 12 de marzo en el Estadio Olímpico Luís Companys de Montjuic. Ambos compromisos iniciarán a las 21:00 horas de Europa Central.