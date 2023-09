Barcelona pudo haber fichado a Fabricio Díaz antes que Oriol Romeu y no lo llamó

Barcelona tuvo en la mira el fichaje de Fabricio Díaz desde hace varios años. Su notable aparición en el fútbol uruguayo llamó la atención de los Culés, que bien podrían haberlo buscado luego de que el jugador levantó la Copa del Mundo Sub 20 con la selección charrúa. Sin embargo, optó por Oriol Romeu, quien está a prueba en la posición.

El mercado generó sorpresa en las últimas horas, luego de que en Uruguay trascendió la noticia de la venta de Fabricio Díaz al fútbol de Qatar. Al Gharafa pagará 6 millones de euros por el mediocampista de 20 años del Liverpool de aquel país. Se espera por el acuerdo definitivo para los próximos días.

Para un jugador con el potencial de Díaz se esperaba una venta al fútbol europeo. Al interés del Barça, también hay que sumarle el del Liverpool de Inglaterra, aunque nunca hubo un llamado como tal. Tampoco desde el Camp Nou se comunicaron con el jugador y eso explica su decisión de jugar en Qatar.

Barcelona buscó un reemplazo de Busquets… y eligió a Oriol Romeu

Barcelona tuvo la oportunidad de buscar el fichaje de Fabricio Díaz. Con la salida de Sergio Busquets, debía buscar un reemplazo y el uruguayo pudo haber sido opción, sobre todo, teniendo en cuenta, que venía de lograr el hito del Mundial con la Celeste Sub 20. Al final, los Culés optaron por Oriol Romeu en una transferencia de sólo 3.5 millones de euros desde Girona.

De acuerdo a información del diario AS, Romeu permanece a prueba y Barcelona no descarta buscar otro mediocampista central para que sea competencia. Sin embargo, deberá ser un nombre que no demande un gran desembolso de dinero debido a las complicaciones económicas del club.

Díaz esperó algún llamado desde Europa que nunca llegó y ahora se irá a Al Gharafa de una liga qatarí, que viene sumando nuevas figuras. Barcelona bien pudo haber levantado el teléfono a fin de tentarlo, en todo caso, para el mercado de enero.

¿Cuáles son los refuerzos del Barcelona durante este mercado?

Barcelona confirmó los fichajes de Ilkay Gündogan (Manchester City), Íñigo Martínez (Athletic Club) y Oriol Romeu (Girona) durante este mercado de verano. João Cancelo (Manchester City) y João Félix (Atlético de Madrid), en tanto, llegaron como cedidos.

¿Qué jugadores se fueron del Barcelona esta temporada?

Los Culés, en tanto, se han desprendido de varias figuras importantes como Sergio Busquets y Jordi Alba (Inter Miami), y se suman a las salidas de Samuel Umtiti (Lille) y Álex Collado (Real Betis). En tanto, fueron transferidos Ousmane Dembélé (PSG), Franck Kessié (Al Ahli), Nico (Porto) y Ez Abde (Real Betis). Por su parte, Ansu Fati (Brighton), Clément Lenglet (Aston Villa), Éric García (Girona), Sergiño Dest (PSV), Pablo Torre (Girona), Julián Araújo (Las Palmas), Estanis Pedrola (Sampdoria), Álex Valle (Levante) y Chadi Riad (Real Betis) fueron prestados.

¿Cuándo se juega el próximo partido de Barcelona?

Barcelona viene de ganar ante Osasuna por la cuarta fecha de LaLiga de España. Ahora, juega por la quinta jornada, ante Real Betis, el sábado 16 de septiembre como local.

La formación de Barcelona vs. Real Betis

La formación que piensa Xavi para el partido ante Betis de la próxima jornada tendría a Ter Stegen; Cancelo, Koundé, Christensen, Balde; Oriol Romeu; Frenkie De Jong, Gündogan, Gavi; Raphinha y Lewandowski.