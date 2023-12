Se empieza a mover el mercado de fichajes de enero. Uno donde Barcelona ya espera por Vitor Roque mientras diversos nombres suenan para reemplazar a un Gavi lesionado hasta nuevo aviso. Un descarte de Manchester United se ofrece a Xavi. No se espera que Erik Ten Hag le cierre las puertas de los Red Devils. Todo sería únicamente por una cesión de 6 meses donde se incluya de momento una opción de compra de sus servicios.

Sport habla de un nombre en concreto que ya hace llegar su interés por recalar en Montjuic. Donny Van de Beek, figura de aquel Ajax de Ten Hag que maravillase al mundo en el 2019, es el apuntando por la prensa catalana como el último hombre que se ofrece a las filas del Barcelona para la segunda parte de la temporada. Xavi necesita fichas para un semestre con hasta cuatro torneos en el horizonte y donde la baja de Gavi se notará más que nunca. El neerlandés no tiene hueco en Old Trafford y se busca su salida.

Una situación que también es monitoreada por Juventus de Turín. Por Italia ofrecen un préstamo con opción de compra que supone la única oferta abierta que tiene Manchester United. La Vecchia Signora busca sus servicios de cara a recuperar esos títulos por el Calcio que han sido esquivos en plenos tiempos de crisis Bianconeri. Barcelona tendrá que decidir y empieza un análisis que va de la mano tanto con ítems deportivos como económicos.

El presente de Van de Beek no es el esperado. 26 años tiene este media punta que de milagro no recaló en Real Madrid o Barcelona por el 2019. 40 millones de euros pagó Manchester United por una promesa que desde entonces no ha podido asentarse en la élite. Apenas 62 partidos en cuatro temporadas. Sus solo 2 goles y 2 asistencias, ejemplos de una caída en picada que ahora busca renacer en el Camp Nou. Sport afirma que su nombre será analizado por directivos y técnicos.

Pablo Gavi tiene rotos los cruzados de la rodilla y afectado el menisco externo. Una lesión que como mínimo le saca del ruedo hasta el 2024. Obliga a Barcelona a moverse de cara a un mes de enero donde ya han sonado nombres como Gio Lo Celso. Donny Van de Beek se ofrece a un conjunto culé que medita o no ofrecer un préstamo de seis meses por sus servicios. No olvidemos que ya tuvo una cesión en Everton que lejos estuvo de ser beneficiosa para las tres partes. Se busca su salida de Old Trafford.

Cuando Van de Beek estuvo a un paso de LaLiga

“Espero que la situación se aclare pronto. Hay muchas posibilidades de que siga jugando aquí, sí. Son clubes fantásticos (Real Madrid y Barcelona), pero también el Ajax. Así que en lo que a eso se refiere, no me quejo”, palabras del volante semanas antes de irse Manchester United. En el 2021 se ofreció a Ronald Koeman por el conjunto culé. ¿La tercera es la vencida?

¿Cuánto dinero tiene Barcelona para fichajes en enero?

La realidad es que la lesión de Gavi no será un problema en esta sentido. Las normas de LaLiga estipulan que si un jugador sufre una lesión de más 6 meses, su ficha dejará de contar para que su club pueda reemplazarle en el mercado. Eso sí, Van de Beek tendría que bajarse los hasta 8 millones de euros que recibe al año por Manchester.