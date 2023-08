El mercado de pases llega a su cierre en las principales ligas del fútbol europeo, pero Chelsea no se detiene y aún tiene en mente algunos fichajes de último momento. El equipo inglés tendría en su lista a un par de futbolistas de FC Barcelona.

Chelsea inicia la temporada 2023-2024 con toda la presión sobre sus hombros. Luego del fiasco de la campaña anterior y con un nuevo mercado multimillonario, los Blues intentarán pelear por lo más alto en la Premier League.

Ahora, en las últimas horas del mercado de pases, el equipo londinense estaría gestando los fichajes de un par de futbolistas de FC Barcelona. Los ingleses necesitan extremos e intentarán pescar en el equipo azulgrana, según apunta Daily Mail.

¿Raphinha y Ferran Torres a Chelsea?

A la espera de que se definan las situaciones de Joao Cancelo y Joao Félix, suenan las alarmas en Barcelona por el interés de Chelsea en dos de sus jugadores. El equipo londinense iría detrás de Raphinha y Ferran Torres en este cierre de temporada.

El club inglés ya ha desembolsado 350 millones de euros en este mercado y el dinero parece no ser una limitante. Los catalanes no tendrían pensado vender a los futbolistas a estas alturas del mercado y, de momento, no hay ofertas sobre la mesa. El mercado cierra el 31 de agosto a la medianoche, por lo que todo puede ocurrir.